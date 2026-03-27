ノーザンホースパークの公式Ｘは２７日、Ｇ１・９勝を挙げた顕彰馬アーモンドアイの第５子（父イクイノックス）が２月１８日に誕生したことを報告した。公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「アーモンドアイが、元気な男の子を出産しました！」と報告。続けて「子育てにもすっかり慣れ、落ち着いた様子で仔馬に寄り添うお母さん。放牧地では堂々とした佇まいで群れの中に自然と存在感を放ちつつ