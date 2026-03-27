「ねじ式」「無能の人」などで知られる漫画家のつげ義春（つげ・よしはる）さんが、３日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため都内の病院で死去していたことが２７日、分かった。８８歳だった。葬儀は９日に親族のみで執り行った。この日、出版社の筑摩書房を通じて遺族が発表した。昨年９月ごろから体調を崩していたという。遺族はつげさんについて「公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族