それでも書きたい有馬くんこの記事の画像を見る「書く」という行為に苦しみはつきものだ。ひとりで黙々と文章を紡ぐ時間は孤独でもある。ときには見たくもない自分の内面を突きつけられ、そうまでしても言葉が出てこない夜もある。それでも、書かずにはいられない。そんな人に読んでほしい本がある。『それでも書きたい有馬くん』（真田つづる/白泉社）だ。ブラック企業で働く社畜の有馬くんは、本が好きな青年。幼い頃