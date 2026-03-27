パーソルホールディングスは、3月12日に開催された東洋経済新報社130周年記念セミナー「みらい経済会議〜ビジネスリーダーの羅針盤〜」に、代表取締役社長CEO・和田孝雄氏が登壇したことを発表した。"はたらくWell-being"の実感向上に向け、企業ができることとは本セッションでは、東京大学大学院の柳川範之教授とともに、「“はたらくWell-being”の実感向上は労働市場の課題を解消しうるのか?」をテーマに意見を交わした。冒頭で