働き方の価値観が多様化するなか、「ウェルビーイング」という言葉を耳にする機会が増えています。では、実際に“働く個人”はウェルビーイングをどのように捉えているのでしょうか。パーソル総合研究所が実施した最新調査では、ウェルビーイングに対して「ほっとした」「ゆるい」「私生活中心」といったイメージを想起する人が多く、特に若い層でその傾向がやや強いことが明らかになりました。今回は、同研究所が発行した『《ウェ