まさかの船出だった。パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、敵地シェイ・スタジアムで行われたメッツとの開幕戦で先発しながら初回途中５失点の乱調。昨季サイ・ヤング賞右腕が、わずか二死しか奪えずマウンドを降りる屈辱を味わった。だが米メディア「ヤードバーカー」が問題視したのは、エースの背信投球そのものではない。むしろ、優勝争いへの浮上を期待されるチームの土台に潜んでいた