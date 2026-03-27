新日本プロレスは２７日、４月４日の両国国技館大会にウィル・オスプレイの参戦が緊急決定したと発表した。日本復帰戦となり、第４試合でＨＥＮＡＲＥ＆グレート―Ｏ―カーンと組み、上村優也＆タイチ＆エル・デスペラードと対戦する。オスプレイは新日本でＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を獲得するなど大活躍。２０２４年２月１１日大阪大会を最後に米国・ＡＥＷに主戦場に移したが、昨年７月にリング上で「頸椎の２か所にヘルニア