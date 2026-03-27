“できないくせに完璧主義”な自分に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。上手くできないのに完璧を求め続けてしまうと、心が疲れてしまうものです。本記事では、特徴から原因を紐解き、もっと気楽に生きるための対処法を解説します。できないくせに完璧主義な人の特徴まずは、できないくせに完璧主義になってしまう人に共通する特徴から原因を整理してみましょう。自己評価が低く能力に自信がないできないくせに完璧主義な人