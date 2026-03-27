RIIZEの東京ドーム公演が、映像作品として発売される。RIIZEは、2月21日〜23日の3日間にわたり、自身初の東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催。3日間で12万人を動員する歴代級のスケールで大きな話題を呼んだ。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”その記念すべきステージを収めた映像作品が、5月27日に発売されることが決定した。本作には、2月23日の