スカイサイクル（提供：鷲羽山ハイランド） 絶叫と桜のコラボレーション。岡山県から、スリルを味わいながら桜ロードを散策できる場所を紹介します。 岡山県倉敷市にある遊園地、ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド。スリル満点のアトラクションや絶景を楽しめます。 （山下佳乃リポート）「こちらでは、空を飛んでいるような気分を味わいながら桜を楽しめるスポットがあるんです」