理事を務めていた山形市内の学校法人に借金を引き受けさせ、4200万円の損害を与えた疑いなどで逮捕された54歳の男について、山形地方検察庁は27日、背任の罪で起訴しました。背任の罪で起訴されたのは、和歌山県紀の川市の不動産管理業・金田充史容疑者（54）です。金田被告は2021年8月ごろ、当時理事を務めていた山形市内の学校法人「明徳学園」で、理事会の議決を経ることなく、およそ1000万円を借り入れたほか、およそ3200万円