◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年3月27日横浜）プロ野球は27日、セ、パ両リーグの公式戦がナイター6試合で開幕した。DeNAは相川亮二監督（49）の下、ヤクルト戦に臨んだ。公式戦で初めて1番に入った牧は初回、ヤクルト先発・吉村の初球、151キロ直球を右中間席に運んだ。「初めての1番で、また開幕戦ということでどんな結果であれ、まずはチームに勢いをつけることだけを考えて打席に立ちました。この後も手を緩める