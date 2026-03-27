イギリス発の人気ブランドザボディショップが、ついに50周年を迎えました♡これを記念して、感謝を込めた特別キャンペーンがスタート。人気フレグランスの限定割引や豪華セット、新作アイテムなど、見逃せない内容が盛りだくさんです。ブランドの歴史と想いが詰まったこの機会に、自分へのご褒美やギフトとしてぜひチェックしてみてください♪ 50周年記念のお得なキャンペーン まず注目は、ブランド