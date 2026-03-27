「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）元乃木坂４６の齋藤飛鳥が始球式に登場した。ソフトバンクのＣＭに出演している齋藤。ソフトバンクのＣＭでお馴染みの犬の「お父さん」ぬいぐるみを抱えてマウンドへ。２つのお団子髪にピンクのグローブ、「ＡＳＵＫＡ」と、「さいとう」を意味する背番号「３１０」が記されたソフトバンクのユニホーム姿で登場。マウンドでは豪快に振りかぶって、少しトルネード