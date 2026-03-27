◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月27日東京D）阪神の開幕投手を務めた村上頌樹投手（27）が初回に巨人・キャベッジに先頭打者アーチを浴びて先制点を許した。2年連続で栄えあるマウンドを託された右腕は初回、先頭・キャベッジに2球目の直球を捉えられ、右翼スタンドにソロを被弾。村上は試合前の時点で巨人戦通算5試合、計35イニングで被本塁打ゼロだった。本塁打の出やすいとされる敵地では驚異的な数字だったが、い