バンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【イスラマバード共同】イラン政府高官は26日、米イスラエルとイランの戦闘を巡り、米国が終結に向け提示した15項目の計画を拒否する考えを示した上で、米イラン交渉にはバンス米副大統領が関与すべきだと訴えた。共同通信の取材に応じた。バンス氏について「反戦的で、比較的穏健だ」と評価、これまで交渉を担ったウィットコフ和平交渉担当特使とトランプ米大統領の娘婿クシュナー氏の関与に