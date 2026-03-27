報道陣に公開された蒸気発生器＝27日午後、神戸市関西電力は27日、神戸市の三菱重工業の工場で、高浜原発3号機（福井県高浜町）で近く交換予定の新たな蒸気発生器を報道陣に公開した。同機での交換は1985年の運転開始後初。関電としても97年の大飯原発2号機（福井県おおい町）で交換以来。蒸気発生器は、原子炉で発生した高温の熱を利用して発電機のタービンを回す蒸気を発生させる設備。過去の定期検査で伝熱管の損傷が確認さ