27日の参議院予算委員会にて、参政党の櫻井祥子議員が政府の進めるGX（グリーントランスフォーメーション）政策に関する質疑を行った。【映像】「長すぎる肩書き」→笑いの瞬間（実際の様子）櫻井議員は、総額2100億円に上る「脱炭素電源地域貢献型投資促進事業」などの補助金執行において、外資系企業が元請けとして採択されている現状を指摘。「政府の予算で国内企業を育てる観点も必要ではないか」と、国内投資への還元を求