テレビ東京は27日、「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜午後10時、金曜午後11時）の番組公式サイトを更新。3月30日からの出演者新体制を発表した。田中瞳アナは月曜・火曜・金曜担当。豊島晋作キャスターは水曜〜金曜担当。元日本経済新聞記者の後藤達也氏は月曜・火曜担当。ジャーナリスト山川龍雄氏は水曜担当。ジャーナリスト原田亮介氏は木曜担当。古旗笑佳アナは月曜・金曜担当。長部稀アナは火曜・木曜担当。山