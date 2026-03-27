兵庫県の斎藤知事の疑惑を告発した元幹部職員の私的な情報が漏洩した問題で、神戸地方検察庁は斎藤知事ら2人を不起訴としました。兵庫県の斎藤元彦知事と片山安孝元副知事は、疑惑を告発した元幹部職員の私的な情報を漏らすようそそのかした疑いで、2025年6月に刑事告発されました。神戸地検は27日、2人について「認定に足りる証拠が得られなかった」として、嫌疑不十分で不起訴としました。兵庫県・斎藤元彦知事：私自身はこれま