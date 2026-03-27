「ねじ式」「無能の人」など知られる漫画家のつげ義春さんが誤嚥性肺炎により、3日に88歳で亡くなっていたことが27日、分かった。筑摩書房の公式Xが27日、発表した。同社の公式Xは「漫画家のつげ義春さんが2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした。ご遺族からのご連絡を受けここにお知らせいたします」と伝えた。「筑摩書房では、マンガの歴史を変えた名作やエッセイを集めた『つげ義春コレクション』等を刊行