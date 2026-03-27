越後湯沢温泉の歴史は古く、鎌倉時代に発見されたと伝えられています。文豪・川端康成が小説『雪国』を執筆した地としても有名で、現在も使用した宿が大切に残されており、文学の香り漂う温泉街として親しまれています。泉質は主に単純温泉で、肌に優しいさらさらとした湯ざわりが特徴です。神経痛、筋肉痛、美肌、疲労回復などに効果があるとされており、アクティビティ後の体を癒やすのにも最適です。駅周辺には共同浴場も点在し