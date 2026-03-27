航空工業集団成都飛機工業（集団）有限責任公司が独自に開発した「長時間飛行静音ハイブリッド水素エネルギードローン」がこのほど初飛行を完了し、太陽光、水素、リチウムイオン電池の「三位一体」ハイブリッド技術を低空飛行体に応用した。新華社が伝えた。同ドローンは超長時間飛行、静音性、環境に優しいという特徴を兼ね備えており、ドローンプラットフォームは太陽光発電、水素燃料電池、リチウムイオン電池など複数のエネル