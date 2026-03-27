2026中国SF大会が北京市内の石景山区で盛大に開幕しました。この大会で発表された「2026中国SF産業報告」によると、中国の2025年におけるSF関連産業の総売上高は前年比15．7％増の1261億元（約2兆9100億円）で、3年連続で1000億元（約2兆3100億円）の大台を突破しました。この報告書はSF出版、SF映画など映像、SFゲーム、SF派生商品、SF文化観光という5つの中核産業のすべてにわたって、中国のSF関連産業の2025年通年における発展