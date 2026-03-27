適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！一見シンプルですが、計算の優先順位をしっかり意識できるかが正解への近道です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。4 □ 5 □ 2 = 22ヒント：「先に計算すべき記号」をどこに入れるかが最大のポイントです。合計が「22」になる組み合わせ