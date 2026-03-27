BTSが、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』を3月27日をリリースした。 （関連：BTS「答えは自分たちのなかにあった」規格外のカムバック――新章“BTS 2.0”幕開け、ARMYが照らす未来） 今作には、3月20日にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」とインストゥルメンタルトラックに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映して編曲した7曲を収録し、計9曲で構成