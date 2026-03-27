商業施設、ホテル、オフィスからなる複合施設“クオーツ心斎橋（QUARTZ SHINSAIBASHI）”が、4月25日（土）から、大阪・心斎橋エリアにニューオープンする。【写真】魅力的なショップがたくさん！店舗のラインナップ■全ショップを先行公開今回オープンするクオーツ心斎橋は、心斎橋の華やかな文化やイメージをこの場所に結晶化させ、時代を超えて輝き続ける新たなランドマーク。各フロアは、1階〜3階のラグジュアリーブラ