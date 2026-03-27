前橋市の広瀬川造形館が今年で開館７周年を迎え、展示替えや動画の上映が行われています。 前橋市城東町の川沿いにたたずむ広瀬川造形館。東京藝術大学名誉教授で前橋市出身の造形家池田政治さんと妻で彫刻家のカオルさんが制作した作品を展示する場所として２０１９年に開館しました。 館内では夫婦の作品約５０点を展示しています。７周年を迎えるにあたり２階の展示スペースでは、館長を務める植木美保さんが展示の一部