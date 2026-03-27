伊勢崎警察署 伊勢崎市の７９歳の男性が、インターネット上のうその投資広告に誘導され７６０万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと伊勢崎市に住む無職の７９歳の男性は、２０２５年１０月、インターネット上でうその投資広告の動画を視聴し、掲載されていたリンク先にアクセスしました。 その後、資産運用担当者を名乗る人物から「我々の運用の方が証券会社より利回りが良い」などとう