3月25日、大阪市内で捕獲されたシカ。温泉施設に引越しです。 27日午後4時過ぎ、大阪府能勢町にある温泉施設のキャンプ場に到着したシカ。辺りを確かめるように歩いています。 25日に大阪市内で、捕獲されたシカ。奈良公園から移動してきた可能性もあり、市は奈良県と受け入れについて調整してきました。しかし、県が最終的に難しいと判断したことから、市は、府内での受け入れ先を探していました。そして27日昼過ぎ、シカ