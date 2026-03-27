27日に大阪で始まった『TBSドキュメンタリー映画祭2026』。その中で公開された『鈴木順子「私は生きる」－脱線事故20年、記憶の軌跡－』（監督：橋本佐与子（MBS））は、2005年に起きたJR福知山線脱線事故で意識不明の重体だった女性と家族の20年を記録した作品です。 大阪での初日を迎えた27日は、鈴木順子さんと母親・もも子さんも登壇しました。 （順子さんの母もも子さん）「皆さん、大事に私たち