西日本最大級「都市型スポーツ施設」 近年、注目が高まる都市型のスポーツを楽しめる本格的な施設が熊本県菊陽町に完成しました。目指すは、『熊本で世界大会の開催』です。 【写真を見る】くまモンが見つめる「アーバンスポーツパーク」の設備 菊陽町に完成した敷地面積1万5000㎡の「くまモンアーバンスポーツパーク」は、スケートボードをはじめとした「