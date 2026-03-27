◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)ロッテの主将ソト選手が開幕試合直前にチームメートの輪の中心で、熱意のこもった円陣を行いました。ソト選手はかつてMLBのレッズでプレーし、その後2018年にDeNAに加入。2018年、2019年にはセ・リーグで本塁打王に輝きました。そして2024年からはロッテに加入。ロッテで3年目の今季は主将としてチームを牽引します。そんなソト選手が、重要な今季開幕戦の試合直前にチームメー