つげ義春さんが亡くなったことについて、遺族がコメントした。◇父つげ義春は、昨年９月頃より体調を崩しておりましたが、３月３日、東京都内の病院にて誤嚥性（ごえんせい）肺炎のため、８８歳で永眠いたしました。なお、葬儀は３月９日に親族のみで執り行いました。公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました。また、シュール