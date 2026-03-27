イラン情勢の影響による燃料価格の高騰でトラックやバス事業者の経営が苦しくなっているとして、業界団体が国に対応を求めました。トラックやバス、タクシーの業界団体は27日午前、総決起大会を開き、中東情勢の緊迫化により全国各地で軽油の供給が減らされるなどしているためこのままでは輸送サービスを維持できないと訴えました。午後は金子国土交通大臣を訪問し、燃料の安定確保や価格高騰分を荷主などへ転嫁ができるよう対策を