イラン情勢が不安定な中、深刻なのは原油高です。きょうも政府は新たに2か所で備蓄放出を始めました。ただ、生活に欠かせないインフラや身近な商品にも影響が出始めています。記者「こちらに見えるのが備蓄基地の貯蔵船になります。そして、こちらの白い配管を通って奥のタンカーへ運ばれていきます」きょう、石油の備蓄放出が始まったのは福岡県の白島国家備蓄基地。洋上に浮かぶ世界最大の備蓄基地です。そして…「操油課よりお