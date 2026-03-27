記者会見で授業料値上げについて説明する岡山大の那須保友学長＝27日午後、岡山市北区岡山大（岡山市）は27日、日本人学部生の授業料を2027年度から1.2倍に、留学生を2.5倍に引き上げる方針案を発表した。学内外の関係者と協議し、今年6月までの正式決定を目指す。値上げすれば、留学生は国立大で国内最高となる。那須保友学長は記者会見で「留学生が減るとの議論も出たが、研究や支援の質で選ばれる大学にしたい」と述べた。