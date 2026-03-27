人工知能（ＡＩ）を開発している新興企業「ＺＥＡＬＳ（ジールス）」（東京）などは２５日、人型ロボットに病院の仕事をさせる実証実験を茨城県つくば市で行い、報道陣に公開した。人型ロボットは中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）社製で、ジールスが開発したＡＩやカメラを搭載している。カメラで周りの状況を把握し、人の指示がなくてもＡＩで自律的に二足歩行をする。実験は、筑波大付属病院で行われ、ロボット