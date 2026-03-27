「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）巨人・キャベッジが初回、右越えに先頭打者本塁打を放った。ドラ１新人の先発・竹丸（鷺宮製作所）が立ち上がり、阪神の攻撃を無失点で切り抜けたその裏。「１番・左翼」で起用されたキャベッジが２球目の低め１４４キロをとらえた打球が高々と右翼方向へ上がった。ボールはそのままフェンスを越え、先頭打者本塁打となった。この時点で他球場では本塁打、得点は出ておらず、２０２６