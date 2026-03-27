タレント井上晴美（51）が27日、インスタグラムを更新。娘が自転車のヘルメットを盗難される被害に遭ったことを明かし、思いをつづった。井上はストーリーズで「ヘルメット盗まれた娘」とイラストを添えて切り出し、「もう日本も安全だと言ってる場合ではなさそう」と治安の悪化を嘆いた。続けて「ヘルメットの次は自転車盗まれるぞ」とさらなる被害を懸念。「GPSつけるか」とつづった。井上は91年、「桜っ子クラブさくら組」の一