カンテレが春の改編会見を大阪市北区の同局で行った。２月２５日から関東地区での放送が２時間枠に拡大した平日午後の生情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は、３０日からは北海道地区、山形地区、石川地区も新たに加わり、全国２２局まで放送エリアが広がることを発表。視聴率でも２月に番組歴代最高の３．４％を記録するなど、今年に入って３％を超える日も出てきた。４月改編ではＭＣの青