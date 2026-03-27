女優・小芝風花が２７日、都内で声優を務めたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）初日舞台あいさつに出席した。親友プペルを失った少年・ルビッチが、再びプペルに会うまでを描く。製作総指揮・原作・脚本を、キングコング・西野亮廣が務めている。小芝は、人に化けた植物の精霊・ナビの声を担当。「脚本を読んで泣きました。映像を見たらどうなっちゃうんだろうというくらい、脚本の段階で