◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝が始球式を行った。巨人の背番号１１のユニホームを身にまとって登場。マウンドから右腕を振ると、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。スタンドからは大きな拍手を送られ、「投げる前はかなり緊張していたんですけど、いざ立ってみると人が結