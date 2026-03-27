◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）俳優の森永悠希（２９）が２７日、ロッテ・西武戦で始球式を行った。セットポジションからのノーバウンド投球で、西武・桑原から空振りを奪った。この試合は株式会社ロッテの冠協賛試合「ＸＹＬＩＴＯＬｐｒｅｓｅｎｔｓ２０２６ＯＰＥＮＩＮＧＧＡＭＥ」として開催。ロッテのキシリトールガム、キシリトールオーラテクトガムのＣＭキャラクターを務める森永は「