◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が「１番・右翼」で先発出場し、初回先頭打者アーチで１２球団１号をマークした。東京ドームがいきなり、お祭り騒ぎとなった。初回先頭、阪神・村上が２球目に投じた内角１４４キロ直球を右翼席にたたき込んだ。開幕戦で先頭打者アーチというこれ以上ない開幕に、東京ドームは割れんばかりの大歓声。キャベッジも一塁ベースを蹴ったとこ