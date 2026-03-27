◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が初回を１安打無失点で立ち上がった。大歓声に包まれながらマウンドに上がった左腕。まずは先頭の近本と対戦し、１球で中飛に仕留めた。続く中野を１４８キロで三ゴロに。森下には左前打を許したが、後続の佐藤輝を１４９キロで左飛に抑え、上々の立ち上がりを見せた。新人が開幕投手を務めるのは、１９６２