お笑いコンビ・アンタッチャブルが２７日、カンテレの春の改編会見に出席した。カンテレ新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（４月１８日スタート、土曜・深夜０時４５分）に向け山崎弘也は「１ミリもカットしてない回があるぐらいね。完璧でいけたみたいな、神回を作れるようにしたい」と意欲を語った。柴田英嗣は「見ている人たちの熱意もそうなんですけど、何より演者と、スタッフさんの熱意がすごくあるので