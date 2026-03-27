27日午後、鹿児島空港発徳之島行きの1便が、機材トラブルで引き返しました。 日本航空によりますと、鹿児島空港を徳之島空港に向けて27日午後4時5分に出発した日本航空の3797便が、機材トラブルの影響で鹿児島空港に引き返しました。 機内の気圧を調整するシステムに不具合を示すサインが点滅したためで、乗客54人が乗っていましたが、体調に問題はないということです。 この影響で、同じ機材を使用する予定だった徳之島空港午