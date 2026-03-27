今回は、入学準備経験者のこどもオレペサポーターズに聞いた、あってよかったモノ・グッズを紹介！まさに準備中に「あってよかった〜」と感じたものや、学校生活が始まってからよさを実感したものなど、参考になる情報が満載ですよ♪こどもオレペサポーターがオススメ！あってよかったもの【子ども用】1位【名前つけグッズ】やはり最も多かったのが、「名前シール」「名前スタンプ」などの名前つけ関連グッズ。約3割の方が回答し