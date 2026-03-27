【モデルプレス＝2026/03/27】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催。関西学院大学・社会学部3年の田中葵（たなか・あおい）さんがグランプリに輝いた。【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”ファイナリストたち◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」グランプリは田中葵さんアナウ